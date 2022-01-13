Trabzonspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Açıklamada oyuncuların durumlarının iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin başladığı bilgisi verildi.

Spor Toto Süper Lig’de 15 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor’da, 2 oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır” sözleri yer aldı.