Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile anlaştı!

Trabzonspor, Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan’la anlaşmaya vardı. Bugün Trabzon’a gelecek 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Spor Toto Süper Lig‘in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

DHA’nın haberine göre; Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo-mavili takım oyuncuyu Trabzon’a davet etti.

Öğlen saatlerinde kente gelecek Yusuf Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz‘ın ardından Yusuf Erdoğan‘ı da kadrosuna katarak 4’üncü transferini gerçekleştirdi.