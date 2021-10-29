Trabzonspor – Rizespor maçı Canlı izle Justin tv Şifresiz Ts Rize Kralbozguncu bedava canlı maç yayını linki. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Saat 20:00’da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Şifresiz izlemek için yapılması gereken haberimizde.

Trabzonspor Rizespor maçı canlı izle

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. 29 Ekim 2021 Saat 20:00’da başlayan Trabzonspor – Rizespor müsabakası Bein Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

İki takım arasında oynanan son maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

Trabzonspor geçen hafta Göztepe’yi 1-0 yenmişti. Rizespor ise Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almıştı.

Süper Lig’de 10 hafta sonunda Trabzonspor’un 24, Rizespor’un 4 puanı bulunuyor.

İddaa Risk Yönetimi Trabzonspor’un galibiyetine 1.20, beraberliğe 4.40, Çaykur Rizespor’un galibiyetine ise 6.20 oran veriyor.

Süper Lig tarihinde Trabzonspor’a konuk olduğu 20 maçın sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (2B 17M), tek galibiyetini aldığı 2006/07 sezonundaki ziyaretinden (1-0) bu yana kalesini gole kapatamıyor (8 maçta 29 gol).

Süper Lig’de 22 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (11G 11B), iç sahada oynadığı son 10 karşılaşmayı kaybetmedi (6G 4B). Bordo-mavililer evinde daha uzun bir seriyi en son Mart 2013-Ocak 2014 arasında yakaladı (15 maç).

Süper Lig’deki 10 maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada Kasımpaşa’yı yenerek sonlandıran Çaykur Rizespor, Nisan 2021’den bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

2021 takvim senesinde Süper Lig’de en az gol yiyen takım olan Trabzonspor (35 maçta 27 gol), buna rağmen şubat ayındaki dört maçlık serinin ardından ilk kez üst üste iki gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon en az Süper Lig maçında açılış golünü atan takım olan Çaykur Rizespor (1), ilk golü yediği bütün karşılaşmalardan mağlup ayrıldı (8M).