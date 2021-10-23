Trabzonspor İzmir’de Liderlik Koltuğunu Korudu

Sezonun en iyi takımı Trabzonspor, ligin 10. haftasında karşılaştığı Göztepe deplasmanından da galip ayrılmasını bildi. İzmir’de de hanesine 3 puanı yazdıran bordo mavililer, böylelikle 9. hafta Fenerbahçe’den aldıkları liderlik koltuğun kimselere kaptırmadı.

Bugüne kadar oynanan maçlara bakıldığında sezonun en iyisi Trabzonspor. 10. maçını da geride bırakan bordo mavililer, 10 maçın sadece 3’ünden berabere ayrılan Trabzonspor, 7 galibiyetle 24 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. İzmir’e 7 eksikle giden Trabzon temsilcisi, 2 yarıda bulduğu tek golle maçı kazanmasını bildi.

Trabzonspor Namağlup Lider

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 9. haftasında Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte yakaladığı çıkışı sürdürüyor. İnanılmaz bir şekilde yenilmez bir hal alan bordo mavililerin bileğini bükmek neredeyse imkansız hale geldi. Süper Lig’de her takımın korkulu rüyası olmayı başaran Trabzonspor, 10 maçını da kaybetmedi ve lider. Geçtiğimiz hafta lider Fenerbahçe’yi yenerek liderlik koltuğunda oturan Trabzon ekibi, Göztepe engelini de aşmayı başardı.

Trabzonspor bu sezonun kuşkusuz en iyi başlangıç yapan takımı oldu. Bu sezon hiç mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, tam 21 maçtır yenilmiyor. Devam eden en uzun yenilmezlik serisini sahibi olan Trabzon temsilcisi, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Geçen sene oldukça başarılı işlere imza atan kadrosunu nokta transferlerle güçlendiren Trabzonspor, bu sene de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Göztepe karşısında oldukça önemli 7 oyuncusundan mahrum olan Trabzonspor, buna karşın galip gelmesini bildi. Trabzonspor, 7 gollü Bakasetas ve 4 gollü N’wakaeme’nin yokluğunda gol yollarında bir miktar zorlandı. Ancak 56. dakikada Gervinho’nun attığı golle öne geçen bordo mavililer, bu golü iyi savundu ve galibiyete uzandı.

Göztepe’de Tehlike Çanları Çalıyor

Göztepe sezon başında 3 maçta sadece 2 puan toplayabilen Ünal Karaman ile yollarını ayırdı ve takımın başına Nestor El Maestro getirildi. Maestro ilk maçını kazansa da devam eden 6 maçta sadece 3 puan alabildi. 5 maçını kaybeden Maestro, Göztepe’nin kötü gidişatına dur diyemedi. Göztepe özellikle defans hattında yaşadığı problemlere bir türlü çare bulamıyor.

İzmir temsilcisi, Süper Lig’de çıktığı son 18 maçın hiç birinde kalesini gole kapatamadı. Tamamında kalesinde gol gördüğü 18 maçın sadece 4’ünü kazanabilen İzmir ekibinde tehlike çanları ciddi şekilde çalmaya başladı.