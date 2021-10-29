Trabzonspor geriden geldi 3 puanı kaptı!

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Süper Lig’in 11. haftasında lider Trabzonspor sahasında geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi. Bordo-mavililer yenilmezlik serisini sürdürdü.

Lider Trabzonspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

İki takım arasında oynanan son maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

Trabzonspor geçen hafta Göztepe’yi 1-0 yenmişti. Rizespor ise Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almıştı.

Süper Lig’de 11 hafta sonunda Trabzonspor’un 27, Rizespor’un 4 puanı bulunuyor.

Trabzonspor: 2 – Çaykur Rizespor: 1

Süper Lig’in 11. haftası Karadeniz derbisi ile başladı. Lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Çaykur Rizespor‘u konuk etti.

Sakatlıklarını yeni atlatan Nwakaeme ve Bakasetas mücadeleye yedek kulübesinde başlarken Abdullah Avcı’nın derbi 11’ini Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny oluşturdu.

Hamza Hamzaoğlu ise Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo 11’ini tercih etti.

Ev sahibi takımda Gervinho maçın 11. dakikasında kornere çıkan topu içeri çevirmeye çalışırken sakatlandı. Yıldız futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Gervinho’nun yerine Cornelius, 13’te oyuna dahil oldu.

Rizespor’un atağında Pohjanpalo ceza sahası içinde şut çekti. Pohjanpalo’nın şutu Edgar Ie’nin eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler, VAR’a gitti. Konuk ekibin kazandığı penaltıyı Djokovic 22’de gole çevirdi: 0-1.

Penaltıya sebebiyet veren Edgar Ie sarı kartla cezalandırılırken, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında da cezalı duruma düştü.

Trabzonspor rakibine 43’te cevap verdi. Ev sahibinin kullandığı kornerde Hamsik önüne düşen topa sert şut çekti. Hamsik’in şutu Rizesporlu Bolasie’nin eline çarpınca bordo-mavililer penaltı kazandı. Djaniny, 43‘te penaltıyı gole çevirdi ve skora denge getirdi: 1-1.

Bu penaltı ile Trabzonspor Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takım oldu. (5)

6 dakika eklenen ilk yarıda başka gol olmadı ve 1-1 bitti.

İkinci yarının başında Nwakaeme, Berat Özdemir’in yerine oyuna girdi. Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Bakasetas ise 65’te Siopis’in yerine girdi.

Nwakaeme, ikinci yarına oyuna girmesiyle Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı.

Hücumlarını artıran Trabzonspor, 73’te korner kazandı. Korneri kullanan Bakasetas‘ın ortasında Vitor Hugo kafayla vurdu, kaleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı ve takımını 73’te 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon yenilgi yaşamayan Trabzonspor, 11. lig maçında 8. galibiyetini aldı ve puanını 27 yaptı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa karşısında alan Çaykur Rizespor bu sezon 9. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Gervinho’nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin’in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo’nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel’in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür’ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik’in şutunda, top savunmada Bolasie’nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan’ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik’in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius’un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

65. dakikada Trondsen’in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny’nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

69. dakikada Phiri’nin pası sonrası Pohjanpalo’nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.

73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas’ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo’nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

85. dakikada Bakasetas’ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo’nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.