Son dakika trfutbol haberi: Süper Lig’in 9. haftası Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçıyla devam edecek. Milli aranın ardından 17 Ekim 2021 Pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe iddaa tahmini ve derbiye dair son ayrıntılar haber detayında.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka, Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Lider Fenerbahçe rakibini mağlup edip yerini sağlamlaştırmak isterken, Trabzonspor ise sahasında kazanıp zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. İddia risk yönetimi, kritik mücadele öncesi iddaa oranlarını açıkladı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Buna göre ev sahibi Trabzonspor’un galibiyetine 2.07, beraberliğe 3.25, deplasman ekibi Fenerbahçe’ye ise 2.80 oran verildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı iddaa tahmin

Ligin ilk iki sırasındaki ekiplerin maçında bence iki takımın da önceliği kaybetmemek olacaktır. Bu sebeple de maça temkinli başlayacaklarını düşünüyorum. Risk almayacağını öngördüğüm iki takımın maçında ilk yarı beraberlik bozulmaz.