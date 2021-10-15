Gözler Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına odaklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisine çizgide oynayan futbolcular maçın kaderini belirlemeye aday görünüyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’da bu senenin yıldızı Nwakaeme’nin dripling, şut ve gol istatistikleri çarpıcı istatistikleri yer alırken Fenerbahçe takımında takım savunmasına katkıları nedeniyle Ferdi ve Osayi, Rossi’nin grafiklerde önünde gözüküyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bu sefer iki takımın kanatlarını sonuna kadar götürüyoruz. Üç yerli oyuncunun zorunluluğu nedeniyle bordo-mavili takımda Anthony Nwakaeme, Gervinho ve Abdülkadir Ömür, sarı-lacivertlilerde ise Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi görev yapacak. İstatistikler, her iki takımın kanat oyuncularının gol yüküne yüzde 30’un üzerinde katkı sağladığını gösteriyor. Trabzonspor’un 16 golünün 5’i ve Fenerbahçe’nin 12 golünün 4’ü kanatlardan geldi.

Nwakaeme’nın Fenerbahçe’ye golü yok

Ayrıntılı olarak incelendiğinde ev sahibi Trabzonspor’un yıldız golcüsü Nwakaeme, meslektaşlarından biraz daha parlak görünüyor. İlginç olan ise Galatasaray ve Beşiktaş’a üçer gol atan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe karşısında ilk maçına çıkmamış olması. Ancak Nwakaeme, top sürme, şut isabeti ve maç başına hava topu galibiyetlerinde ciddi bir avantaja sahip görünüyor. Gervinho’nun ilk hafta oynanan Yeni Malatya maçından bu yana skora katkı sağlayamaması ve Abdülkadir Ömür’ün henüz kendisini gösterememesi dikkat çekiyor.

Rossi iyi ama…

Fenerbahçe’de 1 gol-3 asistle skora en çok katkıyı Rossi yapsa da, savunma verileri onu geçiyor. Osayi ve Ferdi, Trabzonspor’un deplasman maçında yaptıkları defansif katkılarıyla forma yakın görünüyorlar. Pereira’nın üçlü defans tercihi nedeniyle kanatlarını ileri geri kullanacak ikili bordo-mavili defansı zorlamaya çalışacak. Özellikle Nwakaeme’ye karşı oynayacak olan oyuncunun hücum ve savunma performansı belirleyici olabilir.