Spor Toto Türkiye Süper Ligi‘nin namağlup lideri Trabzonspor, 29 Ekim Cuma günü evinde en zayıf halka Çaykur Rizespor‘u konuk ediyor. Derbi niteliğinde olan maçta iki Karadeniz ekibinin 3 puan mücadelesi, Türkiye saati ile 20:00’de, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz canlı maç izle jestyayın, justin tv, netspor, selçuk sports, kralbozguncu, taraftarium24 Trabzonspor Rizespor maçını canlı izle bedava link ve maçı kesintisiz hd kalitede donmadan canlı anlatım takip et.

Namağlup Lider Trabzonspor

Türkiye Süper Ligi’nin namağlup lideri Trabzonspor, 11. haftada Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanına Bakasetas’tan yoksun çıkan Bordo Mavililer, Gervinho’nun tek golüyle galibiyet hedefine ulaşırken, en yakın rakibi ile puan farkını 4’e yükseltti. 10 haftadan 7 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, ligin en iyi hücum performansını sergiledi. Tam 20 gol atmayı başaran ev sahibinde Gervinho, Hamsik, Bakesatas ve Cornelius harika performanslarıyla Trabzonspor’u şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline getirdi. Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak sakat.

Çaykur Rizespor 9 Hafta Sonra Kazandı

Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı. 4 hafta önce teknik adam değişikliğine giden Karadeniz ekibi, Başakşehir, Giresunspor ve Galatasaray karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından, Kasımpaşa karşısında Cemali Sertel ve Selim Ay’ın golleriyle kazandı. İlk 10 haftada ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, ilk galibiyetini almayı başarsa da, hala ligin en zayıf halkası olarak yoluna devam ediyor. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, namağlup lider Trabzonspor karşısında sürpriz arayacak.

İddaa Tahmini

Türkiye Süper Ligi’nin namağlup lideri Trabzonspor, iyi performansını sürdürmek, en zayıf halkası Çaykur Rizespor ise alınan ilk galibiyetin ardından yükselişini sürdürmek istiyor. İki Kardeniz ekibinin bu zorlu mücadelede gol bulacağını düşünüyorum.