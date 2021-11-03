Trabzonspor Beşiktaş Karşısında 2 Gol Silahına Güveniyor

Süper Lig’in 12. haftası oldukça heyecanlı bir maça sahne olacak. Bu sezonun en iyi başlangıç yapan takımı Trabzonspor, son şampiyon Beşiktaş’a konuk olacak. Geride kalan 11 haftanın lideri Trabzonspor ile evinde bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş’ın karşılaşması adeta bir futbol şöleni sunacak. Bordo mavililerin bu maçtaki en büyük silahı ise Bakasetas ve Nwakaeme olacak.

Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim konumunda bulunuyor.

Yunan futbolcu, ligin ilk haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol attı.

Bordo-mavililerin 5. haftada konuk olduğu ve Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Bakasetas, 8. haftada yine deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Yukatel Kayserispor maçında 2 golü de atan isim oldu.

Bakasetas, Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu önemli müsabakada ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Nwakaeme ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maçlarından sonra deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor, iç sahada 2-2’lik Galatasaray ve son olarak da geçen hafta 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçlarında 1’er gol kaydetti.

– Beşiktaş’a da golleri var

Bakasetas ve Nwakaeme, daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı.

Beşiktaş’a karşı Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor’un geçen sezon Beşiktaş’ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan isim olmuştu.

Nwakaeme, ilk olarak 2016-2017 sezonunda İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında forma giydiği dönemde Beşiktaş ile oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında bir gol attı.

Nijeryalı oyuncu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da siyah-beyazlı takım karşısında birer kez fileleri havalandırarak toplam 3 gol kaydetti.

– Fenerbahçe maçından sonra 11’de görev yapamadılar

Bakasetas ve Nwakaeme, Fenerbahçe maçının ardından yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 11’de görev yapamadı.

Bordo-mavili futbolcular, Göztepe maçında takımda yer almazken, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil oldu.