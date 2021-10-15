Trfutbol.com – Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecekleri önemli maça hazır olduklarını söyledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağaoğlu, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Önemli bir maç arifesinde bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterildiğini, kuralların müsaade ettiği ölçüde dolu tribünlere oynayacakları ilk maç olacağını dile getirdi.

“Trabzonspor’un bu seneki mücadelesi şampiyonluk mücadelesi.” diyen Ağaoğlu, “Bu mücadelede en önemli faktör, en büyük destekçimiz, en büyük enerjimiz taraftarımız. Taraftarımızın desteği olmadan hedeflemiş olduğumuz başarıları yakalamamız mümkün değil. Belki çok zor. Onun için bu maçın biletlerine gösterilen ilgi son derece önemli.” diye konuştu.

Ağaoğlu, sabır kelimesinin Samsun’un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğin vurgulayarak, “Yapısal olarak son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak spor mücadelelerinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu futbol olsun diğer branşlar olsun, pek çok örneğini yaşıyoruz. Geriye düşen bir sporcu bakıyorsunuz son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmıyor. Geriye düşmesine rağmen boksta nakavtla, güreşte tuşla, futbolda da attığı gollerle müsabakayı çevirmesini biliyor. Mücadele azminden dolayı kazanmasını biliyor.” ifadelerini kullandı.

“Geriye düşebiliriz ama o maçı çevirecek gücümüz var”

Ümit verici bir futbol oynadıklarını aktaran Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Bizi başarıya taşıyacak bir kadro derinliğimiz var. Lig uzun bir maraton ve 38 maç oynayacağız. 38 maçın daha dörtte birini tamamlamadık. Geriye düşebiliriz ama o maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz puanları telafi edebilmek için önümüzde hem mesafe var hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman için umutsuzluğa kapılmadan 12’nci güç olarak taraftarımız takımımızın arkasında durursa, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel olamayacağını da burada ifade etmek istiyorum. Geriye düştüğünüz zaman maçı kaybetmezsiniz veya puan yitirdiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, umutlarınızı, inancınızı yitirirsiniz, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Takım bu doğrultuda örneklerini de verdi. Oynadığımız enteresan maçlar oldu. Konya’da 10 kişiye düşmemize rağmen oynamış olduğumuz futbol ve neticesinde almış olduğumuz puan. Galatasaray maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen maçı 3-2, 4-2’ye de getirebilirdik. Ciddi bir geri dönüş direnci gösterdi takım.”

Mücadelelerin hepsinde taraftar desteği, heyecanı ve enerjisinin itici güç olacağının altını çizen Ağaoğlu, “Onun için taraftarlarımızdan ricamız, Fenerbahçe maçında 90. dakikaya kadar, artılar da dahil olmak üzere o desteği takımımızın üzerinden eksik etmemeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük önem veriyor. Taraftarın onlar için itici bir güç olduğunu, özellikle de Trabzonspor taraftarının enerjisinin kendileri için çok değerli olduğunu her zaman ifade ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, “Fenerbahçe maçına takımımız her yönüyle hazır. Burada ihtiyacımız olan şey, tribünleri dolduracak 21 bin taraftarımızın enerjisi ve desteği. Sonuç ne olursa olsun, maçın akışı ne olursa olsun, o destek ve enerji sonuna kadar devam ederse, bu maçtan yüzümüzün akıyla, arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Taraftarımız bunu sürekli olarak ifade ediyor. Oyuncularımız bunun heyecanını taşıyor. Teknik heyetimiz, hocamız, yönetimimiz, herkes sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonunda da taraftarımızı mutlu edecek, arzuladığımız, hedeflediğimiz başarıyla sezonu taçlandırmayı Allah nasip eder.” diyerek sözlerini tamamladı.