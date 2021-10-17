Sezonun tek namağlup takımı olan Trabzonspor, evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı maçın son anlarında gelen gollerle galibiyete uzandı. Maçın henüz 3. dakikasında kalesinde golü görerek maça adeta mağlup başlayan bordo mavililer, son anlarda gelen 2 golle 3 puanı 3 golle kazanmasını bildi.

Fenerbahçe için sezonun ilk ciddi sınavı olan Trabzonspor maçı oldukça iyi başladı. Maçın henüz 3. dakikasında golü bulan Fenerbahçe için ise kabus 23. dakikada başladı. İkinci sarı kartla gelen Kırmızı kart ile oldukça zor bir rakip karşısında 10 kişi kalan sarı lacivertliler, hemen kalesinde beraberlik golünü buldu. Maçın son anlarına kadar beraberlik bozulmazken, Trabzonspor’un 3 dakikada bulduğu 2 gol bir anda bordo mavililerin 3 puana uzanmasını sağladı.

Trabzonda 3 Golle Gelen 3 Puan

Haftanın maçında Fenerbahçe’yi ağırlayan Trabzonspor, maçın bitimine dakikalar kala bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Sezonun en iyi başlangıcını yapan takımı olan Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında “Ben de varım.” dedi.

Milli aranın ardından başlayan 9. haftada tüm futbolseverlerin merakla beklediği maç sonuçlandı. Fenerbahçe’nin oldukça hızlı başladığı maçta sarı lacivertliler 3. dakikada öne geçse de skoru koruyamadı. 24. dakikada beraberliği bulan bordo mavililer, 87 ve 90. dakikalarda bulduğu 2 golle galibiyete uzandı. Bakasetas’ın iki golle yıldızlaştığı maçın ardından puanını 21’e çıkaran Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Kırmızı Kartla Yıkıldı

Sezonun ilk 8 haftasını lider olarak kapatan Fenerbahçe, ilk ciddi sınavına Trabzonspor karşısında çıktı. Fenerbahçe’nin adeta 1-0 galip başladığı karşılaşma, Diego Rossi’nin 3. dakikada attığı golle başladı. Trabzonspor ise beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim 14. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 23. dakikada ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı. Oldukça önemli bir oyuncusunu kaybeden Fenerbahçe ise bu kartın ardından skoru koruyamadı.

Kırmızı kartın hemen ardından 25. dakikada sahneye çıkan Bakasetas, Trabzonspor adına skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ev sahibi Trabzonspor ikinci yarıya da baskıyla başladı. Evinde 10 kişi rakibine karşı kazanmak isteyen Trabzonspor, maçın son anlarında penaltı kazandı. 87 dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere yine topun başına Bakasetas geçti. Topu Altay’ın sağına gönderen Bakasetas, sert bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ardından 90. dakikada bu kez sahneye Yusuf Sarı çıktı. Trabzonspor’un 3. golünü atan Yusuf Sarı, maçın skorunu da belirledi.