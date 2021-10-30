Tottenham Manchester United maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz. İngiltere Premier Ligi‘nin 11. haftasında, Tottenham ile Manchester United derbi sınavına çıkacak. Dev maç 30 Ekim Cumartesi akşamı Türkiye saati ile 19:30’da başlayacak. Futbol severler karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

Tottenham Düşüşe Geçti

Tottenham, Manchester United derbisi öncesinde West Ham deplasmanından eli boş döndü. Mağlubiyet golünü kalesinde 72. dakikada gören Tottenham, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını Kane ve Son ile bir türlü değerlendiremedi. Milli ara dönüşü Aston Villa ve Newcastle galibiyetleriyle birlikte yükselişe geçen ve 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından toparlanan ev sahibi, kısa süre içerisinde tekrar düşüşe geçti. Nuno Espirito yönetiminde 9 haftadan 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayabilen Tottenham, Premier Lig’de 6. sırada yer alıyor. Tottenham’da Ryan Sessegnon sakat.

Manchester United Cephesinde Parola Galibiyet

Mancehster United cephesinde işler yolunda gitmiyor. Özellikle iç sahada alınan 5-0’lık Liverpool mağlubiyetinin ardından, teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in kredisi tamamen tükendi. Liverpool’a karşı hiçbir varlık göstermeyen Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de son 4 haftadan sadece 1 puan çıkarabildi. 10 hafta sonunda 14 puanla 7. sırada yer alan Manchester United, sezona iyi başlasa da, rakibi Tottenham gibi kısa sürede düşüşe geçti. Ronaldı kozuna rağmen puan kayıplarına bir türlü çözüm bulamayan konuk ekip, Solskjaer yönetiminde ya tamam ya devam niteliğinde bir lig maçına çıkacak. Tottenham deplasmanında Manchester United’ın tek parolası galibiyet. Konuk ekipte Pogba kart cezalısı.

İddaa Tahmini

Ya tamam ya devam niteliğinde bir derbi maçına çıkacak olan Manchester United, kabusa artık dur diyecek ve ezeli rakibi Tottenham karşısında kazanarak, hayata dönecektir.