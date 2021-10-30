İngiltere Premier Lig’de haftanın en önemli maçlarından biri. Tottenham evinde, Manchester United’ı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacak ve S SPORT kanalından ekranlara gelecek. Tottenham Manchester United maçı canlı izle S Sport canlı izle şifresiz justin tv, jestyayın, netspor, selçuk sports Tottenham Manchester United maçını donmadan kesintisiz canlı maç izle.

Tottenham Deplasmanda Kaybetti

Tottenham’ın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Geçtiğimiz hafta Londra derbisinde West Ham’a konuk olan Tottenham, sahadan 1-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı. Bu sezon Premier Lig’de 4. Mağlubiyetini alan Nuno Espirito’nun öğrencileri, pek parlak bir sezon başlangıcı yapmadı. Kane’nin henüz 1 golü var ve Tottenham’ın hücumda zorlandığı da bir gerçek. Bu hafta Manchester United ile karşılaşacak olan Tottenham’ı zor bir maç bekliyor. Maç öncesinde Tottenham’da Ryan Sessegnon’un sakatlığı bulunuyor.

Manchester United’da Tehlike Çanları

Manchester United’da kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Old Trafford’da Liverpool’u konuk eden Manchester United, sahadan 5-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı. Farklı bir mağlubiyet yaşayan Manchester United’da Solskjaer için tehlike çanları çalıyor. Manchester United’ın bu haftada puan kaybı yaşaması halinde, Norveçli teknik adamın görevine son verilmesi bekleniyor. Premier Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Kırmızı Şeytanlar, bu hafta Tottenham’a konuk olacak. Maç öncesinde Pau Pogba’nın kart cezalısı olduğunu belirtelim.

İddaa Tahmini

Manchester United’ın kazanmasını bekliyorum. Kötü gidişatı sona erdirmeleri şat. Bugün kazanamazlarsa, Solskjaer’in görevine son verilebilir. Manchester United’dan galibiyet beklentim var.