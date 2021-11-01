Tottenham Espirito ile Yollarını Ayırdı

Sezon başında Wolverhampton’dan Tottenham’a geçen Portekizli teknik adam Nuno Espirito, Tottenham’da tutunamadı. Son olarak evinde Manchester United’a 3-0 kaybeden Tottenham’da bu maç Esprito için son maç oldu. Sezona peş peşe 3 galibiyetle başlayan Tottenham, daha sonra istenen performansı gösteremedi. Kötü sonuçların faturası ise Espirito’ya kesildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulüp, bugün Nuno Espirito Santo ve teknik ekibi Ian Cathro, Rui Barbosa ve Antonio Dias’ın görevlerinden alındığını duyurdu.” ifadeleri yer aldı.

Tottenham Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici, “Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tottenham’ın kısa zaman içinde yeni teknik direktörünü açıklayacağı duyuruldu.

Tottenham, İngiltere Premier Lig’de son olarak Manchester United’a 3-0 yenilmişti. Bu sonuçla Tottenham, 15 puanla 8. basamağa geriledi.