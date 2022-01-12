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Taraftarium24 Tottenham Chelsea maçı canlı izle Justin tv kaçak Bein Sport 2 şifresiz canlı izle

Spor Ekranı 12 Ocak 2022 0 Comment

Şifresiz Canlı maç izle Bein Sports 1, Tottenham Chelsea maçı Justin tv, Jestyayın, Kralbozguncu, Selçuk Sports tv canlı izle bedava maç link bilgileri ve maç sonuçları burada. Mücadelenin ikinci yarısı Chelsea’nin 1-0’lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Tottenham Chelsea maçı Canlı izle

9′ Chelsea savunmasında topla buluşan Rüdiger uzun oynadı, savunmadan seken top Werner’in önüne düştü. Alman yıldız aşırtma vuruş denedi ancak top üstten dışarda.

11′ Chelsea atağında yine Rüdiger savunmadan uzun vurdu, bu kez Lukaku ceza sahasına girer girmez vurdu kaleci Gollini başarılı.

13′ Tottenham bu kez geldi. Moura hızla ceza alanı yayına doğru girerken şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

18′ Mount korneri kullandı altı pasın üzerinden Rüdiger kafayı vurdu ve fileleri sarstı. Dev maçta Chelsea 1-0 önde.

23′ Hudson Odoi ters köşeye doğru ayak içiyle şık vurdu ancak kaleci Gollini topu çeldi.

37′ Tottenham atağında sağ çaprazdan Emerson ceza alanına girerken vurdu ancak Kepa başarılı.

PENALTI

40′ Höjbjerg, Rüdiger’in müdahalesi sonrasında ceza alanında yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı iptal edildi.

45′ İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

48′ Chelsea yine aynı organizasyonla gole çok yaklaştı. Kornerden Mount ortaladı, Rüdiger kafayı vurdu ancak bu kez aut.

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Tottenham ile Chelsea karşılaşıyor. Saat 22:45’te başlayan müsabakayı, bein sports 2 kanalından şifresiz canlı olarak izleyebilmeniz için yapmanız gerekenler haberimizde.

Tottenham ve Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı Chelsea 2-0 kazanmıştı.

Tottenham Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham Chelsea maçı saat 22:55’ten itibaren bein sports 2 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Maçı şifresiz izleyebilmeniz için digitürk’ün ilgili spor paketine sahip olmanız gerekiyor.

Tottenham Chelsea maçı şifresiz CANLI İZLE

Tottenham Chelsea maçı Bein Sports 2 kanalından ya da beinconnect üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilir. Digitürk abonelik gerektiren bir platformdur.

İki takım arasında oynana son maçı Chelsea 2-0 kazanmıştı.

Tottenham son maçında Morecambe’yi 3-1, Chelsea ise Chesterfield’i 5-1 mağlup etmişti.

Tottenham Chelsea maçı iddaa oranları
İddaa Risk Yönetimi Tottenham’ın galibiyetine 2.60, beraberliğe 2.70, Chelsea’nin galibiyetine ise 2.03 oran veriyor.

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