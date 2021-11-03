Tottenham, 18 Aylık Antonio Conte Anlaşmasına Servet Ödedi

İngiltere Premier Lig’de sezona Nuno Espirto Santo ile başlayan ancak alınan başarısız sonuçlar sonrası Portekizli teknik direktör ile yollarını ayıran Tottenham, Antonio Conte ile anlaşmaya vardı. Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin alacağı ücret belli oldu.

Tottenham, Antonio Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İtalyan teknik direktörün İngiliz ekibinden alacağı ücret de belli oldu. Mirror’da yer alan habere göre, Tottenham ile 18 aylık bir anlaşmaya varan Antonio Conte’nin, toplam 20 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün aylık maaşı 1.1 milyon Euro…

Geçen sezon Inter’i çalıştıran Antonio Conte, sezonu 91 puanla 1. sırada tamamladı ve Milano ekibini 11 yıl sonra Serie A şampiyonu yaptı. Antonio Conte, kulübün maddi anlamda küçülmeye gitmesi sonrası görevden ayrıldı.

CONTE’DEN İLK SÖZLER

Antonio Conte, Tottenham ile sözleşme imzaladıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

“Antrenörlüğe geri döndüğüm ve bunu tekrar bir zirve hırsı olan bir Premier Lig kulübünde yaptığım için son derece mutluyum. Tottenham Hotspur son teknoloji tesislere ve dünyanın en iyi stadyumlarından birine sahip.

Bir oyuncu ve bir koç olarak beni her zaman farklı kılan tutkuyu, zihniyeti ve kararlılığı takıma ve taraftarlara aktarmak için çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter ile olan ilişkimin sonu henüz çok yeniydi ve sezon sonuyla duygusal olarak fazla ilgiliydi, bu yüzden koçluğa geri dönmek için henüz doğru zaman olmadığını hissettim.

Ancak Daniel Levy’nin bu görevi bana emanet etmek istemesindeki coşkusu ve kararlılığı zaten hedefi vurmuştu. Şimdi fırsat geri döndüğüne göre, büyük bir inançla değerlendirmeyi seçtim.”