Atakaş Hatayspor – Galatasaray: 4-2 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardından Galatasaray’da teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, sarı kırmızılı ekibin başında çıktığı ilk maçta puan alamadı.

Torrent’in Galatasaray’daki ilk kadrosu şu şekilde oldu: İsmail, Boey, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Emre, Kerem, Halil

Ömer Erdoğan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ise Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onu, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Galatasaray 23. dakikada Emre Kılınç ile öne geçerken, 28’de Patrick van Aanholt, bir penaltı vuruşunda yararlanamadı. van Aanholt’un penaltısını Atakaş Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter kurtardı.

43. dakikada Mame Biram Diouf’un golü ile skora denge gelse de Kerem Aktürkoğlu’nun 45+7’de frikikten attığı golle Galatasaray soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda iki ekip de birçok gol fırsatı bulurken, skorları bulan taraf Atakaş Hatayspor oldu. 62’de Mohammed Kamara ile 79 ve 90+1’de Saba Lobzhanidze’nin attığı gollerle ev sahibi ekip karşılaşmadaki üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, maçı 4-2 mağlup etti.

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, 82. dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Galatasaray üst üste 2. yenilgisini yaşarken, son 10 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze’nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu’nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara’nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt’un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç’ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Van Aanholt’un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter’de kaldı.

28. dakikada Hatayspor’un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara’nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi’nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf’un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.

43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara’nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR’a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde bitirdi.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara’nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç’ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı.

62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara’nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

67. dakikada Saint Louis’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe’de kaldı.

70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau’nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba’nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90. dakikada Hatayspor farkı 2’ye çıkardı. Hatayspor’un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze’nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.

Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.