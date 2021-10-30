Torino Sampdoria maçı canlı izle S Sport şifresiz maç izle bedava. 30 Ekim Cumartesi akşamı Torino evinde Sampdoria‘yı ağırlayacak. İtalya Serie A Ligi‘nin 11. hafta mücadelesi, Türkiye saati ile 21:45te, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Torino Galibiyet Adına Güven Vermedi

İtalya Serie A Ligi sahnesinde geçtiğimiz hafta Milan deplasmanına konuk olan Torino, iyi savunma performansına rağmen ligin namağlup takımına diş geçiremedi ve 14. dakikada yediği tek golle mağlup oldu. Ev sahibi son haftalarda düşüşe geçti. Son 4 haftada sadece düşme hattındaki Genoa’yı 2 hafta önce mağlup edebilen Torino, 10 hafta sonunda 11 puanla 13. sırada kaldı. Alt sıralardan kurtulmayı bir türlü başaramayan Ivan Juric’in öğrencileri, Serie A Ligi sahnesinde güven vermemeye devam ediyor. Torino takımında Ansaldi, Edera, Mandragora, Pjaca ve Verdi sakat.

Sampdoria Üstünlüğünü Koruyamadı

Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan bir diğer takım ise Sampdoria oldu. Evinde ağırladığı Atalanta karşısında Caputo’nun sürpriz golüyle henüz 10. dakikada 1-0 öne geçmeyi başaran konuk ekip, ilk yarıda 2-1 geriye düşerken, 90 dakika 3-1’lik mağlubiyetle son buldu. Gol dışında konuk ekip adına 90 dakika sonunda hiçbir olumlu gelişme olmadığını söyleyebiliriz. 10 haftadan 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabilen Sampdoria, ligin 15. sırasında yer alıyor. Sampdoria cephesinde bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor.

İddaa Tahmini

İtalya Serie A Ligi’nin iki formsuz takımı 11. haftada karşı karşıya geliyor. Maç öncesi iki takımında savunma zafiyetleri ön planda. Tarafların 90 dakika sonunda kalesini gole kapatamayacağını düşünüyorum.