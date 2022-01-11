Tolga Ciğerci’nin kardeşi Samsunspor’da

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Samsunspor, Tolga Ciğerci’nin kardeşi Tolcay Ciğerci’yi transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci‘yi renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak FC Viktoria 1889 Berlin formasını giyen Tolcay Ciğerci ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını belirtildi.

HOŞ GELDİN TOLCAY CİĞERCİ

Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.