Tokyo’nun En İyisi Belli Oldu

Kenyalı rekortmen atlet Eliud Kipchoge, olimpiyat komitesi tarafından onurlandırıldı. 2020 Tokyo olimpiyatlarında iki dünya rekoru birden kıran Kenyalı atlet, olimpiyat komitesi tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Uzun mesafenin başarılı ismi Kenyalı Eliud Kipchoge, ödüllerine bir yenisini ekledi. Kipchoge, Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Kenyalı atlet, Rio 2016’dan sonra Tokyo olimpiyat oyunlarında da maratonda şampiyonluğa ulaştı. Başarılı koşucu, Maratonda olimpiyat altın madalyasını üst üste iki kez kazanan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Kipchoge ayrıca, iki olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra 5 bin metrede 2008 Pekin’de gümüş, 2004 Atina’da ise bronz madalya kazanmıştı.

2013 yılında ilk maratonunu koşan 36 yaşındaki atlet, kariyerinin en kötü derecesini 2020 yılında Londra’da elde ettiği sekizincilikle yaşamıştı.

Kipchoge, 2018 yılında Berlin Maratonu’nda yaptığı 2 saat 1 dakika 39’luk derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Eliud Kipchoge, Tokyo’daki en iyi erkek sporcu seçilmesinden önce de Dünya Atletizm Birliği tarafından 2 kez yılın atleti ödülüne layık görülmüştü.