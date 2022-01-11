TFF harcama limitlerini açıkladı… Fenerbahçe ilk sırada

TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri’ni açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en yüksek harcama limiti, 534.220.142 TL ile Fenerbahçe’nin olurken, sarı-lacivertli ekibi 529.655.675 TL ile Galatasaray takip etti. Harcama limiti en yüksek üçüncü takım ise 441.838.946 TL ile Beşiktaş oldu.

Süper Lig’de en düşük harcama limiti ise 94.127.963 TL ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.

HARCAMA LİMİTLERİ LİSTESİ

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle:

İTİRAZ DURUMUNDA…

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

İlginizi Çekebilir Sumudica’dan Trabzonspor maçı sonrası tepki: TFF bunlara para ödemesin