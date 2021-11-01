TFF 1. Lig’de Bursaspor Keçiörengücü’nü Ağırlıyor

TFF 1. Lig’de heyecan Bursaspor-Keçiörengücü maçıyla devam ediyor. Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, bu sezona yeniden eski günlerine kavuşup Süper Lig’de mücadele etmek için başladı. Öte yandan Keçiören gücü ise ilk 9 hafta itibariyle ligin dibine demir atmış durumda. Bir yanda Süper Lig hayali kuran Bursaspor, öte yanda bir çıkış yakalayarak alt sıralardan kurtulmak isteyen Keçiörengücü. Hedefi olan iki takımı karşı karşıya getirecek olan bu seyir zevki yüksek maç saat: 20:00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bıtcı Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalacak.

Son iki haftayı galibiyet ile kapatan Bursaspor, sahasında oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ankara Keçiörengücü ise zorlu müsabakadan en az bir puan çıkartmanın planlarını yapıyor.

Ev sahibi ekip 11 puan ile 11. sırada yer alırken, Keçiörengücü 7 puan ile 18. basamakta bulunuyor.

Karşılaşma TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak.