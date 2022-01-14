Tesla Dogecoin (DOGE) ile Ödeme Almaya Başladı. Lider kripto para Bitcoin yukarı yönlü hareketine ara verirken, en popüler meme coin olan DOGE son 24 saat içerisinde %20 artış gösterdi. Popüler altcoin projesi, görülen bu yükselişe paralel olarak haftanın son gününde piyasalardan ayrışmış oldu. Piyasadaki genel olumsuz havayla birlikte, DOGE 10 Ocak günü sert bir düşüş yaşayarak 0,14 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Kripto para piyasalarının en tanınan isimlerinden olan Elon Musk, yeni günde Dogecoin topluluğunu desteklemeyi sürdürdü. Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından popüler meme coin aylık zirvesine oturdu. İşte DOGE’de yaşanan en son gelişmeler.

Dogecoin Çift Haneli Artış Gösterdi

Piyasa değerine göre en büyük otomobil üreticisi olan Tesla, daha önce çevre sorunları nedeniyle BTC üzerinden satışları durdurmuştu. Ancak aylar sonra şirket Dogecoin ödemelerini etkinleştirdi. Sonuç olarak, DOGE’nin fiyatı çift haneli bir artış gösterdi. Şu an dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın Dogecoin hayranı olduğu bir sır değil. Yine de yöneticiliğini yaptığı şirketlerden biri olan Tesla’nın ürünleri için DOGE ödemelerini etkinleştirmeye karar vermesiyle, desteği başka bir seviyeye ulaşmış oldu. Musk Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini bildirdi.

Açıklamadan öncesinde Tesla’nın online mağazasında, bazı ürünlerin Dogecoin cinsinden fiyatlandırıldığı görüldü. Dolayısıyla Elon Musk’ın açıklamasından önce Dogecoin yükselişe geçmişti. Ancak açıklamayla beraber yükseliş hızlandı. Dogecoin günlük yüzde 20 değer kazanarak 0,20 doları gördü. Musk, aralık ayında firmanın Dogecoin kabul etmeye hazırlandığını açıklamıştı. Ancak uygulamanın hayata geçmesiyle en popüler meme coinin değerinde ani bir yükseliş yaşandı.

Tesla, Dogecoin Ödemeleri Konusunda Uyarıda Bulundu

Tesla, meme coin seçeneği ile ödeme yapmayı tercih etmek isteyen kullanıcıların kripto para cüzdanına sahip olmaları gerektiğini bildirdi. Şirket, cüzdan bağlantısı sağlandıktan sonra alfasayısal kod veya QR kodu aracılığıyla müşterilerin para aktarabileceklerini açıkladı. Bu haber yazılırken, bazı Tesla ürünleri hala fiat para birimleri üzerinden satılıyordu. Teknoloji devi, yakın bir zamanda Dogecoin üzerinden fiyatları güncelleyeceklerinin sözünü verdi. Üstelik bu sözün tüm Tesla ürünlerini kapsadığının altı çizildi.

Ayrıca Tesla, DOGE ile ödeme yapacak olan potansiyel müşterilerini meme coin ile verilen siparişlerin “artık iptal edilemeyeceği” konusunda uyardı. Şirket, kripto para aracılığıyla yapılan tüm satın alma işlemlerinin “nihai satış” olacağının altını çizdi. Bu durumda herhangi bir ürün için iadenin olamayacağı, değiştirilemeyeceği veya iptal edilemeyeceği vurgulandı. Haberin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Dogecoin haftalık yükselişini %28’lik bir artış ile taçlandırdı. Böylece DOGE 0,14 dolar olan haftalık dip seviyeden 0,21 dolara doğru aylık bir zirve gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla, memecoin hafifçe geri çekildi ve 0,19 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ile Ödemelerin Yeniden Başlaması Bekleniyor

Tesla geçen yıl Bitcoin ile satışa başlamış ancak Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar sebebiyle mayıs ayında bu uygulamaya son vermişti. Öte yandan Elon Musk, temmuz ayında şirketin Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye “büyük olasılıkla” yeniden başlayacağını bildirmişti. Elon Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX’in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu duyurmuştu. Musk BTC ile ödemelerin yeniden başlamasına yönelik olarak, temiz enerji adımlarının atıldığını doğrulamak istediklerini belirtmişti:

“Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş oluyor. Özellikle Çin’de kullanılmakta olan bir grup kömür santrali kapatıldı. Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesi, büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğununda, Tesla muhtemelen Bitcoin kabul etmeye devam edecek.”

Dogecoin’de hızlı bir yükseliş yaşanırken dün 44.000 doların üzerini test eden Bitcoin yeniden 43.000 doların altına geriledi. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 2 değer kaybederek 42.890 dolara düştü.