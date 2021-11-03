Tarihi başarıya imza atan milli yüzücü TRT Haber’de

Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi…

Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılmak için Rusya’nın Kazan şehrine gitti. 400 metre bireysel karışıkta rakiplerine karşı kulaç attı. Güneş, 4 dakika 30 saniye 45 saniyelik derece elde etti.

“Bu sonuç beni çok mutlu etti. Normalde ilk günden madalya kazandıklarını görünce kıskanıyordum ama şimdi ben ilk günden madalya aldım ve gerçekten çok mutluyum.”

Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, duygularını @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/30K9iFH7t1

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2021

Türkiye rekorunu da geliştirdi

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi. Yüzmeye 6 yaşında başlayan şampiyon, gelen desteklerden mutluluk duyduğunu söyledi.

“Bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Ve tabii ki izleyici ve destekçilerimden gelen mesajlar için de teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti tüm ülkeyle paylaşmaktan mutluluk duyarım.”

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Güneş için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda “Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Viktoria Zeynep Güneş’e başarılarının devamını diliyorum” sözlerine yer verildi.