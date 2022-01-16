Taraftarium24 Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle Justin Tv Jestyayın Hatay Gs canlı izle şifresiz link

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Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1′ Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

Hatayspor gole çok yaklaştı!

5′ Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza alanı içine orta yapıldı, Diouf penaltı noktası üzerine kafayla indirdi, Lobzhanidze müsait pozisyonda gelişine vurdu, üstten aut.

6′ Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık alkışlarla anıldı. Galatasaray kulübesinde bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleten Ahmet’in forması gösterildi.

Bu kez Galatasaray kaçırdı!

12′ Kerem-Emre iş birliğinde sağ kanatta Kerem topla buluştu, içeri çevirdi, gerilerden gelerek vuran Berkan dışarı attı.

14′ Savunmadan seken top Hatay’da kaldı, tekrardan içeriye çevrilen topta Diouf topu sıyırdı, Kamara vurdu, Aanholt’a çarpan top kornere gitti.

GOL

23′ Aanholt sol kanattan hücuma çıkarken atılan uzun topta topla buluştu, yerden arka direğe çevirdi ve Emre Kılınç tamamladı. Galatasaray 1-0 önde.

PENALTI

27′ Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint-Louis topa elle müdahale etti hakem Erkan Özdamer penaltı için düdüğünü çaldı.

PENALTI KAÇTI!

28′ İlk golün asistini yapan Aanholt topun başına geçti ancak kaleci Abdullah Yiğiter başarılı.

29′ Saint-Louis sol kanattan içeri girerken vurdu, Aanholt son anda kayarak müdahale etti.

39′ Kamil Ahmet sağ kanattan ortaladı, Diouf çok iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci İsmail başarılı.

BİR PENALTI DAHA!

40’Alpaslan Öztürk, Kamara’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında penaltıyı verdi.

GOL

43′ Diouf beyaz noktada hata yapmadı, skora dengeyi getirdi.

45′ İlk yarının sonuna +6 ekleniyor.

GOL

45+6′ Kerem Aktürkoğlu harika bir frikik golüyle Galatasaray’ı soyunma odasına 2-1 önde götürüyor.

İlk devre sona erdi.

Canlı izle Hatayspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay GS maçı Selçuk Sports Netspor izle Son haftalarda üst üste kaybettiği puanlarla adeta bir deprem yaşayan Galatasaray, artık seri galibiyetler alarak bu sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyor. Öte yandan ligin başarılı ekiplerinden Hatayspor ise evinde Galatasaray’a geçir vermemek için sahada olacak. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak olan Hatayspor Galatasaray mücadelesi, bizlere seyir zevki yüksek bir maç vadediyor.

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Ev sahibi Hatayspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da pozitif futbol anlayışını benimsiyor ve sürekli hücumu düşünüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Hatay temsilcisi, son haftalarda bir bocalama dönemine girdi. İstikrarsız sonuçlar alan Hatayspor, son hafta düşme hattında yer alan ekiplerden Kasımpaşa’dan 3 gol yiyerek kaybetti. Son 5 maçında sadece 2 galibiyeti bulunan Hatayspor yeniden bir çıkış arıyor ve bu çıkış için Galatasaray oldukça iyi bir hedef olarak görünüyor.

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Hatayspor bu sezon oynadığı 20 karşılaşmanın 10’unda galip gelirken, 2 maç berabere sonuçlandı. Hatayspor, oynadığı 8 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda rakip ağlara 28 gol göndermeyi başaran Hatay ekibi, kalesinde ise 26 gol gördü. Bu sonuçlarla 32 puan toplayan Hatayspor, ligin 7. sırasında yer alıyor.

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Hatay deplasmanında 3 puan arayacak olan Galatasaray’da ise işler hiç te yolunda gitmiyor. Son 11 maçında sadece 2 galibiyeti bulunan Galatasaray’da, 4. Fatih Terim dönemi de sona erdi. Terim’in açıklamalarına göre, imparator için Galatasaray defteri bu kez bir daha açılmamak üzere kapandı. Yönetim ise hiç vakit kaybetmeden Domenec Torrent ile anlaştı.

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Galatasaray’da hedef artık bu sezonu mümkün olan en iyi konumda kapatarak önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmak. Galatasaray, yeni teknik adam Torrent’in ilk maçına oldukça önemli oyuncularından mahrum şekilde çıkacak. Sakatlar ve milli takıma giden oyuncuların eksikliği Torrent’i zor durumda bırakırken, bu maçta alınacak bir galibiyet moral açısından takımı ayağa kaldırabilir.

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Galatasaray bu sezon 20 maç oynadı. Bu maçların 7’sinde galip gelen sarı kırmızılılar, 6 beraberlik ve 7 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip kaleye 24 gol gönderen Galatasaray, rakiplerinin 24 golüne de engel olamadı. Bu sonuçlarla 27 puan toplayabilen cimbom, 13. sırada yer alıyor.

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