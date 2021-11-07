Taraftarium24 fenerbahçe kayserispor maçı canlı izle justin tv Fb Kayseri Bein Sport 1 şifresiz canlı maç izle link Jestyayın Selçuk Sports. Canlı izle Fenerbahçe Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle. Süper Lig’in 12’inci haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi futbol severler Fenerbahçe Kayserispor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve FB – Kayseri maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?Fenerbahçe Kayserispor maçı Bein Sports 1’den nasıl şifresiz canlı izlenir? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Herkes maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının yayın bilgileri.

Fenerbahçe – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 19:00’da başlayan Fenerbahçe – Kayserispor müsabakası Bein Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

Fenerbahçe Kayserispor MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bein Sports 1 yayın bilgileri

Fenerbahçe Kayserispor maçı, Bein Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilmek için kullanıcıların Bein Sports abonesi olması gerekiyor. Öte yandan Bein Sports internet sitesi üzerinden de Bein Connect Fenerbahçe Kayserispor maçını yayınlayacak. Bein Connect aboneleri bu karşılaşmayı Bein Connect’ten de izleyebilir.

İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig’deki son maçında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Kayserispor ise Karagümrük’ü 2-1 yendi.

Süper Lig’de 11 hafta sonunda Fenerbahçe’nin 19, Kayserispor’un 14 puanı bulunuyor.

İddaa Risk Yönetimi Fenerbahçe’nin galibiyetine 1.29, beraberliğe 3.85, Kayserispor’un galibiyetine ise 5.20 oran veriyor.