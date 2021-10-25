Beşiktaş Galatasaray Maç Özeti Ve Golleri İzle Bein Sports Youtube Bjk Gs Maç Sonucu: 2 – 1 Süper Lig’in 10. haftasında büyük heyecana shane olan derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 paunı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray’da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

İLK YARI

1’ Maç başladı.

4′ Rosier’nin yerden ortasında Batshuayi’yi geçen top arka direkteki Larin’e doğru giderken savunma son anda araya girdi.

7′ Victor Nelsson’un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor. Nelsson iyi, oyuna devam ediyor.

9′ Pjanic’in ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarpıp auta çıktı.

14′ Beşiktaş, köşe vuruşu kazandı.

16′ Batshuayi’nin sağ çaprazdan şutu auta gitti.

16′ Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sol taraftan çizgiye inmek isterken Necip araya girip topu taca gönderdi. Bu sırada Kerem’in dengesini kaybedip çarptığı köşe gönderi kırıldı.

20′ Larin’in orta alandan sol çapraza pasında Alex topla buluştu ancak zayıf bir vuruş yapınca top dışarı gitti.

30′ Galatasaray’da kazanılan serbest vuruşu Cicaldau auta yolladı.

35′ GOL!! Galatarasay, Cicaldau’nun cepheden attığı golle 0-1 öne geçti. Kerem’den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. 0-1

40′ GOL!! Beşiktaş, Larin’in kafa golüyle beraberliği yakaladı. Sol taç çizgi önünde topu alan Umut Meraş, nefis kesti, kale alanı içinde Larin vurdu. 1-1

41′ Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal sarı kart gördü.

45′ İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45′ İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

46′ İkinci yarı başladı.

47′ Rachid Ghezzal’ın sağ çaprazdan şutu Muslera’da kaldı.

48′ Taylan Antalyalı sarı kart gördü.

50′ Alex Teixeira’nın yaptığı faul nedeniyle oyun durdu.

54′ Rosier’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan taca gidiyor.

58′ LARIN KAÇTI! Sağ kanattan Rosier’in arka direğe kestiği topa Larin dokunamadı.

60′ Van Aanholt’un şutu Ersin’de kaldı.

63′ Galatasaray’da giren oyuncu Halil Dervişoğlu, Morutan çıktı. Babel girdi, Taylan çıktı.

65′ GOL!! Beşiktaş, Cyle Larin ile skoru 2-1’e getirdi. Pjanic’le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin tamamladı. 2-1

74′ Beşiktaş’ta Alex Teixeira, Berkan’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

77′ Galatasaray’da Diagne yerini Mostafa Mohamed’e bıraktı.

78′ PENALTI! Kerem’in sert şutunda savunmadan seken topa yakın mesafeden Halil vurdu. Ersin’de kalan top sonrası hakem, Kerem’in şutunda Vida’nın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

81′ Ersin Destanoğlu penaltıyı çıkardı.

88′ Beşiktaş’ta Ghezzal çıktı, Kenan Karaman oyunda.

90′ Maçın sonuna 5 dakika eklendi.

90′ Güven Yalçın oyunda, Batshuayi kenara geldi.

90′ Necip Uysal çıktı, Welinton oyunda

90′ Maç sona erdi.