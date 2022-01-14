Gaziantep FK’yı 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig’de 2 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli maçı değerlendirdi.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların tek golünü 67’de Batshuayi attı. Ligde 2 maç sonra kazanan Kartal puanını 32 yaptı.

Maçın ardından konuşan Önder Karaveli, “Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu.” diye konuştu.

Batshuayi’nin golüne sevinen Karaveli, “Batshuayi’nin golüyle kazanmamıza çok sevindim, ihtiyacı vardı. Tam bir takım galibiyeti aldık” ifadelerini kullandı.

ATIBA VE ALEX NE ZAMAN DÖNECEK?

Önder Karaveli, Gaziantep FK maç kadrosuna yer almayan Atiba ve Alex Teixeira’nın durumu hakkında da konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero’nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek.” dedi.