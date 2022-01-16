Survivor All Star 2022 Haftanın Eleme Adayları Belli Oldu

Survivor 2022 All Star’da haftanın ikinci eleme adayı bu akşam yapılan ada konseyi sonrasında belli oldu. Bu akşam oldukça zorlu bir dokunulmazlık oyununda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, parkurda zorlu dakikalar yaşadı. Hız ve atışın önemli olduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu ve ünlüler takımından bir kişi hem eleme adayı oldu hem de sürgüne gitti. Peki, Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2022 All Star’da sürgüne giden ikinci isim kim oldu?

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star’da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım bir kez daha gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı için işler iyi giderken ünlüler takımında bir kez daha eleme adayı belirlendi. Sürgün kampına giden ilk isim ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. Bu akşam yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında bir isim daha belirlendi ve o isim hem sürgüne gitti hem de haftanın ikinci eleme adayı oldu. Ünlüler takımında adı en çok yazılan ve haftanın ikinci eleme adayı olan isim Sercan oldu.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star’da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Bayrak yarışı ile dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada adı yazılanlar Barış, Batuhan, Birsen, Furkan, Merve, Sercan oldu. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Sürgün kampı, Survivor tarihinde ilk defa uygulanan bir değişiklik. Sadece ilk hafta yapılacak bu uygulamada oylama sonucunda seçilen eleme adayı sürgün kampına gönderilecek. Sürgün kampında bu yarışmacı tek başına kalacak. Sürgün kampında kimseyle iletişim kuramayacak bu isim, aynı zamanda ödüllerden de faydalanamayacak. Diğer yandan eleme gününe kadar oyunlarda yer alamayacak isim, verilen erzak ile yetinmek zorunda kalacak.