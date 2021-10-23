Süper Lig’de Galibiyet Hasreti Çeken Takım Kalmadı

Süper Lig’in 10 haftası geride kalırken, hiç galibiyeti bulunmayan Çaylur Rizespor da ilk galibiyetini aldı. Galibiyetle tanışan son takım Çaykur Rizespor’un da 3 puan almasıyla Süper Lig’de galibiyet hasreti bitti. Evinde Kasımpaşa karşısında ilk kez 3 puan kazanan Çaykur Rizespor, buna rağmen hala son sırada.

Sezonun 10. hafta maçları oynanırken, geride kalan 9 haftada hiç galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor da nihayet galibiyetle tanıştı. Çaykur Rizespor ile birlikte Giresunspor da uzunca bir süre galibiyet hasreti çekmişti. Ancak Giresun temsilcisi ligin 7. haftasında ilk galibiyetini kazandı. Çaykur Rizespor’da 10. haftada konuk olduğu Kasımpaşa’yı yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Ligde Galibiyeti Olmayan Takım Kalmadı

9. hafta itibariyle Ligin galibiyet hasreti çeken tek takımı konumunda olan Çaykur Rizespor, 10. haftada Kasımpaşa’yı konuk etti. Oldukça zor bir dönemden geçe ev sahibi Kasımpaşa, son 7 haftadır galibiyet yüzü görmemişti. Bu hafta da Çaykur Rizespor’a konuk olan Kasımpaşa, bu maçı da 2-1 kaybetti. Böylelikle Kasımpaşa’nın galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Çaykur Rizespor da bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Rize temsilcisi sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başladı. Geçtiğimiz sezon oldukça zor günler geçiren Rizespor’da süregelen sıkıntılar Bülent Uygunla yolların ayrılmasına neden oldu. Takımın başına deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu geldi. İlk maçında eski takımı Galatasaray ile karşılaşan Hamza hoca bu maçta oldukça iyi bir oyun sahaya koydu. Galatasaray karşısında son saniye golüyle mağlup olan Rize ekibi, bu hafta ilk galibiyetiyle tanıştı.