Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi… Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan Fırat Aydınus’a görev verilmedi. Ayrıca yine o maçın VAR hakemi olan Ali Şansalan’a da bu hafta görev verilmedi.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe – Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK – Arda Kardeşler

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor – Sarper Barış Saka

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor – Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor – Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe – Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor – Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa – Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray – Erkan Özdamar

*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ertelendi.