Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi… Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan Fırat Aydınus’a görev verilmedi. Ayrıca yine o maçın VAR hakemi olan Ali Şansalan’a da bu hafta görev verilmedi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
14 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe – Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK – Arda Kardeşler
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor – Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor – Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor – Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe – Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor – Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa – Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray – Erkan Özdamar
*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ertelendi.