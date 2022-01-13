Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig‘in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER
15 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
16 OCAK PAZAR:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR
*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ertelendi.
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