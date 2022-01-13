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Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların hakemleri MHK tarafından açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakem belli oldu. Konyaspor’un Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi üzerine TFF’ye yaptığı başvuru sonrasında Başakşehir karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

14 OCAK CUMA

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

15 OCAK CUMARTESİ

13.30 Adana Demirspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.00 Karagümrük-Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16 OCAK PAZAR

13.30 Altay-Alanyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Hatayspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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