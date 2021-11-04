Süper Lig’de 12. Hafta Hakem Atamaları Yapıldı

Süper Lig’de oldukça kritik maçalara sahne olacak olan 12. hatanın hakem atamaları gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi’nde artık umudu kalmayan ve tamamen lige odaklanan Beşiktaş ile bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Trabzonspor’un karşılaşacağı maçı yönetecek hakem de belli oldu.
Süper Lig’in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş -Trabzonspor mücadelesini Erkan Özdamar’ın yöneteceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Gaziantep FK – Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 KASIM CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor – GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor – Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 KASIM PAZAR
13.30 Göztepe – İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Galatasaray : Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
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