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“Süper Lig devi Boupendza için girişimlere başladı”

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor’la Süper Lig’de gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye’ye geri dönüş hazırlığında.

Spor Toto Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile gol kralı olan Aaron Boupendza, yeniden Türkiye’ye geri dönüş hazırlığında.

Afrika Kupası’nda bulunan ve ilk maçında galibiyeti getiren golü atan Gabonlu forvet için Süper Lig devi devreye girdi.

Atakaş Hatayspor’un geçtiğimiz sezonun başında Bordeaux’tan 200 bin Euro’ya transfer ettiği Gabonlu forvet Aaron Boupendza, bordo-beyazlı formayla Süper Lig’i salladı.

Aaron Boupendza, Atakaş Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 gol atarak Süper Lig’de gol kralı olmuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Krasnodar’ın da talip olduğu Gabonlu golcü için 10 milyon Euro isteyen Hatayspor, Al-Arabi’den gelen 4 milyon 250 bin Euroluk teklifi kabul etti ve Boupendza, Katar’ın yolunu tuttu.

Al-Arabi formasıyla 12 maçta 4 gol atıp 2 asist yapan Aaron Boupendza’nın Katar’da mutsuz olduğu ve Süper Lig’e geri dönmek istediği iddia edildi. Gabonlu forvetin transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör konusunu İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızlandı. Gol yollarında problem yaşayan Kanarya’nın ilk hedefi kaliteli bir santrfor takviyesi yapmak.

Habertürk’ün haberine göre; Fenerbahçe’nin golcü listesinde yer isimlerden biri Boupendza. Sarı-lacivertlilerde sezon başında Hatayspor’dan Al-Arabi kulübüne giden Aaron Boupendza için girişimler hızlanacak.

Al-Arabi’de mutsuz olan 25 yaşındaki golcü, şu sıralarda Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon’un başarısı için ter döküyor.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Boupendza transferi gerçekleşse dahi oyuncunun gelişi ocak sonunu bulacak. Kupada Gabon, Komorlar’ı 1-0 mağlup ederken golü Boupendza kaydetti.

4.2 milyon euro’ya transfer olduğu Al-Arabi’de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor.

Alt yapı eğitimini Fransa’da alan Boupendza, kariyerinde Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi.

Kulüpler tarihinde 110 resmi karşılaşmaya çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Oyuncu, Hatayspor’da 22 gol atıp Süper Lig Gol Kralı olmuştu. Ayrıca Boupendza’nın Gabon Milli Takımı’nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor. (Skorer)

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