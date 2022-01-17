Tarafından

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’de hafta içi mesaisi ile oynanacak 22. maçları yönetecek hakemler açıklandı… Lider Trabzonspor’un sahasında Giresunspor ile oynayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak, aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Altay maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu