Süper Lig 21. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray yeni hocası Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçta Hatay deplasmanında büyük hüsrana uğradı. İşte Süper Lig’de son puan durumu detaylar…

Trabzonspor Sivas’ta 2 puan kaybetti

Süper Lig’in 21. haftasında sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 4 büyük takımdan lider Trabzonspor Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü.

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Ligi ikincisi Konyaspor ile lig 3.’sü Başakşehir arasında oynanması gereken karşılaşma ise Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ileri bir tarihe ertelenmişti.

Beşiktaş hem maçı hem Batshuayi’yi kazandı

Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı Michy Batshuayi’nin golüyle 1-0 ile geçmeyi başararak iki hafta sonra galibiyetle tanışmıştı.

Fenerbahçe İsmail Kartal’la 1 puana razı oldu

Sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe 1 puana razı oldu.

Torrent’ten Hatay’da kötü başlangıç

Haftanın son maçında ise Fatih Terim’in ardından Domenec Torrent’i ile anlaşan Galatasaray, İspanyol hoca yönetimindeki ilk maçında Hatay deplasmanına gitti. Sarı kırmızılılar iki kez öne geçtiği ve bir penaltı ataşından yararlanamadığı maçta sahadan puansız ayrıldı.

İşte Süper Lig’de son puan durumu, haftanın maçlarında alınan sonuçlar ve 22. haftanın programı şöyle…