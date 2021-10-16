Süper Lig’de 5 maçtır mağlup olan Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolları ayırırken takımın başına Marius Sumudica’yı getirmişti. Milli arada takımla çalışma fırsatı bulan Sumudica, Adana Demirspor deplasmanında ilk maçta 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor, hem Sumudica ile ilk maçını hem de 5 maçlık yenilgi serisinin ardından ilk galibiyetini aldı. 4 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor deplasmanında zorlu bir maçtan galip ayrılan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle moral buldu.

Sumudica Galibiyetle Döndü

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 2 takım birden çalıştıran, özellikle Gaziantep FK ile yakaladığı başarıyla akıllara kazınan Sumudica, Yeni Malatyaspor ile Türkiye’ye döndü. Milli aradan hemen önce takımın başına geçen Sumudica, ilk maçında Adana deplasmanında ilk galibiyetini de almış oldu. Zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’a büyük moral veren galibiyeti getiren Sumudica, oldukça iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Geçtiğimiz sezonun ilk 17 karşılaşmasında Gaziantep FK’yı çalıştıran Marius Sumudica, 15 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış ve oldukça iyi bir performans göstermişti. Yönetimin ile mali konularda bazı sorunlar yaşayan Sumudica, oldukça başarılı bir sezon geçirmesine karşın takımdan ayrılmıştı. Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica bir kaç hafta sonra Çaykur Rizespor ile anlasan Rumen teknik adam burada başarılı olamamıştı.

Yeni sezona oldukça kötü başlayan Yeni Malatyaspor, son 5 maçını kaybetmiş ve İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Milli aradan önce takımın başına Marius Sumudica getirildi. Sumudica milli arada takımla birlikte çalışma fırsatı buldu ve ilk maçında zorlu Adana Demirspor karşılaşmasına çıktı. Son 4 haftada 13 puan toplayarak oldukça iyi bir performans sergileyen Adana Demirspor’u evde yenmeyi başaran Sumudica’lı Yeni Malatyaspor, böylelikle 5 hafta sonra ilk galibiyetine de imza atmış oldu.