Standard Liege Kortrijk maçı canlı izle bilyoner Belçika Jupiler Pro Lig’inin 13.haftasında, Standard Liege evinde, Kortrijk’i konuk edecek. Müsabaka 19.30’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Standard Liege Galibiyet Arıyor

Ligde son olarak Cercle Brugge deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönen Standard Liege, hafta içinde Mouscron’u deplasmanda 1-0 yenerek Belçika kupasında üst tur biletini cebine koydu. Şimdi lige döndüler ve Kortrijk’i konuk edecekler. Bu karşılaşmanın ayrı bir ilginçliği bulunuyor. Şuanda Standard Liege çalıştıran Luka Elsner, 4 hafta önce Kortrijk’in başındaydı. Deneyimli teknik adam ligde takımın başındaki ilk galibiyetini eski takımına karşı almaya çalışacak. Bu sezon Standard Liege’in ligde iç saha performanslarına baktığımızda; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Konstantinos Laifis ve Selim Amallah’ın sakatlıkları bulunuyor.

Kortrijk İstikrar Peşinde

Ligde son mücadelesinde KV Oostende’yi evinde 1-0 yenmeyi başaran Kortrijk, bu galibiyet ile 18 puana yükseldi ve ligde 8. sırada kendisine yer buldu. Ardından hafta içinde Belçika Kupasında, Royal Knokke’yi normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadele sonunda penaltı atışları sonucunda kupanın dışına itmeyi başardılar. Şimdi ligde Satandard Liege deplasmanına konuk olacaklar ve sahadan galibiyet ile ayrılarak istikrar yakalamaya çalışacaklar. İşlerinin hiç de kolay olacağını sanmıyorum. Müsabaka öncesinde Ante Palaversa kart cezasından dolayı; Timothy Drjick ise sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İddaa Tahmini

Ligde 4 hafta önce Kortrijk’i çalıştıran Luka Elsner’in eski takımının açıkları iyi bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden Standard Liege’i galibiyete yakın görüyorum.