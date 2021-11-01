Sporting Lizbon-Beşiktaş Maçına Rus Hakem

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu unvanıyla ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, 4. maçında Sporting Lizbon’a konuk olacak. Bu zamana kadar çıktığı tüm maçlarını kaybeden temsilcimiz, kalan maçlarında en iyi şekilde mücadele edip en iyi sonuçları almak istiyor. Salı günü Portekiz’de Sporting Lizbon’a konuk olacak olan Beşiktaş’ın maçını hangi hakemin yöneteceği belli oldu. Temsilcimiz için büyük önem taşıyan bu karşılaşmaya Rusya federasyonundan Sergey Karasev atandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olma özelliğini taşıyor. Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden temsilcimiz, bu güne kadar Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile karşılaştı. Ne yazık ki bu maçların tamamını kaybeden Beşiktaş, özellikle sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı gösteremedi. Kalan maçlarında elinden gelen performansın en iyisini gösterip puan yada puanlar toplamayı hedefleyen Beşiktaş, salı günü Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Grupta temsilcimizin birebir rakibi konumunda olan Sporting de sadece siyah beyazlılar karşısında galibiyet alabildi.

Beşiktaş’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Karasev’in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.

Beşiktaş, Karasev yönetiminde daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.