Sporting lizbon beşiktaş maçı canlı izle exxen şifresiz bjk sporting lizbon maçını kaçak izle link. UEFA Şampiyonlar Lig’inde C Grubu’nda, yarıştan kopmak istemeyen Sporting evinde, Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabaka 23.00’da başlayacak ve EXXEN’den canlı olarak izlenebilecek. Exxen Spor Tv şifresiz bedava ve kaçak Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz izle. Sporting Lizbon Beşiktaş Jestyayın, Justin Tv, Netspor, Taraftarium24, Selçuk Sports, Kralbozguncu beşiktaş canlı maç izle youtube sporting cp lizbon beşiktaş bjk maçı izle donmadan Sporting Lizbon Beşiktaş maçını selçukspor tv canlı izle beşiktaş maçı seyret.

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk üç maçında puanla tanışamayan Beşiktaş Lizbon karşısında galibiyet almak istiyor. Sporting Lizbon Beşiktaş maçı 3 Kasım günü saat 23:00’da başlayacak.

Sporting Kader Maçında

Ligde çıkışa geçen Sporting, aldığı üst üste galibiyetler ile 26 puana ulaştı ve Porto’nun ardından averaj ile 2. sırada kendisine yer buldu. Şampiyonlar Lig’ine iyi başlayamamalarına rağmen son mücadelelerinde deplasmanda Beşiktaş’ı 4-1 yenmeyi başardılar ve ümitlerini taze tutmayı bildiler. Şimdi Beşiktaş’ı bu sefer evlerinde konuk edecekler ve galibiyetten başka düşünceleri yok. Açıkçası sakatlar ordusuna dönen temsilcimiz karşısında 3 puana ulaşmalarının çok da zor olacağını düşünmüyorum. Müsabaka öncesinde Tiago Tomas’ın sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş Sakatlıklar Can Sıkıyor

Sezon başından beri sakatlıklardan başını kaldıramayan Beşiktaş, bir türlü ideal kadrosu ile maçlara çıkamıyor. Bu sakatlıkların özellik ile Şampiyonlar Lig’i maçlarından önce yaşanmasının da ayrı bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Şuanda grupta puanları bulunmuyor ve son sırada yer alıyorlar. Artık turnuvada bir üst tura çıkma ümitlerinin mucizelere kaldığını söylesek pek de yanlış söylemiş olmayız. Bu hafta Sporting deplasmanından alınacak bir galibiyet ile en azından Avrupa Lig’inde mücadele edebilmek için bir fırsat ellerine geçirebilirler. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin eksik kadro ile işleri çok zor olsa da ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Müsabaka öncesinde Vida, Rosier, Batshuayi, Pjanic, Kevin N’Koudu, Hasic ve Güven Yalçın sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Bahis Tahmini

Sporting’in eksik Beşiktaş karşısında fazla zorlanacağını sanmıyorum. Müsabakada istedikleri sonucu ilk yarıdan almalarını bekliyorum.