Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı izle Exxen Spor Tv

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı izle justin tv, jestyayın, kralbozguncu, selçukspor tv, netspor Exxen şifresiz Sporting Lizbon Beşiktaş maçını kaçak izle bedava Beşiktaş Sporting Lizbon canlı izle exxen spor tv şifresiz taraftarium24, Sporting Lizbon Bjk canlı maç izle link. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu‘nun 4. haftasında Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Portekiz’in Jose Alvalade Stadı’nda sahne alacak mücadele, 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 23:00’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Sporting Devam Dedi

Ruben Amorim’in öğrencileri, İstanbul deplasmanından rahat bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda, Ajax’a 5-1, Dortmund’a ise 1-0 kaybeden Sporting, ya tamam ya devam niteliğinde bir maça çıkarken, temsilcimiz Beşiktaş’ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Birbirinin kopyası 3 gole imza atan Sporting, maça ne kadar iyi hazırladığını bizlere ispatlarken, Portekiz Premier Ligi’nde sürdürdüğü namağlup performans grafiğini Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle taçlandırdı. Son 2 hafta ligde Moreirense ve Guimaraes’i 1-0’lık skorlarla mağlup etmeyi başaran Sporting, Şampiyonlar Ligi öncesi savunmada önemli bir gelişme gösterdi. Deplasmanda zorlanmadan kazanan Amorim’in öğrencileri, üst tur şansını son 2 haftaya taşımak istiyorsa kazanmak zorunda.

Beşiktaş’ta Zor Günler Başladı

Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi sahnesinde umutlar sona erdi. Siyah Beyazlıların gruptan çıkma umutları matematiksel olarak devam etse de, futbol gerçekleri Beşiktaş’ın işinin çok zor olduğunu ilk 3 haftada bizlere gösterdi. Dortmund’a iç sahada 2-1 kaybeden Sergen Yalçın’ın öğrencileri, sakatlık haberlerinin artmasıyla birlikte düşüşe geçti ve son 2 hafta Ajax ve Sporting karşısında farklı mağlubiyetlerden kurtulamadı. Süper Lig’de ise son 3 haftada 6 puan kaybeden Beşiktaş, bu süreçte sadece Galatasaray derbisini kazanırken, Başakşehir ve Hatayspor karşısında mağlubiyetten kurtulamadı. Beşiktaş’ta bu hafta Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier sakat.

İddaa Tahmini

Deplasmandan rahat bir galibiyetle dönen Sporting, sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş karşısında tekrar rahat bir galibiyet alacak ve gruptan çıkma umutlarını sürdürecektir.