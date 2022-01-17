Spor Yazarları Hatayspor – Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor’a 4-2 yenildi. Spor yazarları, sarı-kırmızılıları yorumladı.

Serdar Ali Çelikler (HaberTürk)

– Burak Elmas ve Fatih Terim baş başa verdiler ve 30 milyon Euro bonservis harcayıp bir sürü oyuncu aldılar. Ve ciddi kalite eksikliği olan bir takım kurdular. Bu başarı (!) sadece Burak Elmas’a yıkılamaz. Fatih Terim de çok büyük sorumludur. Aytaç’la, Morutan’la, 2 defansif oyuncu Berkan ve Taylan’la hele hele İsmail Çipe ile küme düşmeme mücadelesi verirsin. G.Saray’ın. Hocalık katkısı dışında ciddi bir kadro kalitesi problemi var. Aytaç’tan da regista olmaz. Bu tip uyarılarımızı yapalım. Ama özel olarak bek bindirmelerini, Aanholt’un müthiş etkili hücum girişimlerini, savunma arkası adam kaçırma girişimlerini de not ettik.

Bülent Timurlenk (Sabah)

– Galatasaray tarihte çok maç kazandı, çok maç kaybetti ama bu kadar itibarsızlıkla, samimiyetsizlikle yüzleşmedi. Alpaslan yüreğiyle oynayan bir oyuncu ama o pozisyonda biraz aklınızı ortaya koymanız lazım. Dün erken sarı kartın ardından penaltı pozisyonunda kırmızıyı görmeliydi. Erkan Özdamar futbolu bilmiyor, Alpaslan’ı atmayı unutunca Kamara’ya ikinci sarıyı çıkartamadı. Torrent’in kariyerine baktığınızda kaybedecek bir şeyi yok. Parasını alır, elinden geleni yapar, olmadı gider de bu Galatasaray yönetiminin bunca skandaldan sonra bakacağı boy aynası 3 gün sonra Kasımpaşa maçındaki tribünlerdir… Kerem Aktürkoğlu’nun yeteneği ve emeğine bakıp da utanabilir elbette…

Güntekin Onay (SporArena/Hürriyet)

– Sezonun en keyifli maçlarından birini izledik dün akşam… Hatayspor, Özellikle Van Aarnholt’un savunduğu kanattan sürekli tehlikeler yarattı. Belli ki Domenec Torrent beklerin sürekli ataklara katılmasını istiyor. Fakat o bölgeden darbe yediği halde maç içinde tedbir almadı. Torrent, Pep Guardiola’nın yardımcısıydı. Fakat şuna dikkat çekmek isterim ki, Guardiola beklerden biri hücumda çizgiye çıktığı zaman diğerini emniyet için ortaya çekiyor. Bunu yapmasının amacı geçişleri önlemek. Torrent bu anlayışta devam ederse buna benzer çok maç ile yüzleşmek zorunda kalır. Halil Dervişoğlu için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. Halil, bu seviyenin santrforu değil. Dün de sahada kayıpları oynadı.

Mehmet Demirkol (Fanatik)

– İyi geçiş oyunu oynayan takımlar için Hatay deplasmanı hiç de fena bir yer değil. Fenerbahçe’nin bu planla bu sezonun en iyi oyununu burada oynadığını unutmamak lazım. Yani Galatasaray bu kadar kalabalık ve gitgelli oynayan bir rakip bulamayacak bundan sonra. Daha çok bireysel taktik anlamında oyuncuların birkaç basit direktif aldıklarını da gözlemlemek mümkün oldu. Aytaç’ın oyuna girmesinin ardından savunmanın içine girerek oyun kurulumu değişti. Yine merkezden kanada iyi toplar atarak boşluklar buldular. Ancak temel sorun hala büyük ve bugünden yarına bu kadroyla çözülebilecek gibi değil. Torrent bunu da gördü. Bu bir büyük takım için çok güven kaybettirici bir durum. Hele kulüp bunca çalkantıyla karmakarışıkken.

Ömer Üründül (Sabah)

– Maç çok zevkli geçti ve gözlerimizin pasını sildi ama günümüz futbolunun ilkelerine zıt kutuptaydı. Aslında Galatasaray’ın istediği bir ortam vardı. Hatayspor iyi futbol oynuyor, tempolu geliyor ama aşırı risk alıyordu. Bu kapalı savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan Galatasaray, geçiş oyunları için avantaj sağlıyordu ve bundan da faydalandı. İki gol attı, bir penaltı kaçırdı, birçok pozisyonu da değerlendiremedi. En azından deplasmanda iki gol atmak da önemli. Hatay riskli oynadı, önemli de eksikleri vardı. Ama iki kere geriye düşüp bu maçı böyle kazanmasını takdir etmemek mümkün değil. Bana göre dün gecenin oyuncusu Hatayspor’un kalecisi Abdullah idi…