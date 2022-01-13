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Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta Beşiktaş – Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor – Göztepe karşılamaları ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 14-15-16 Ocak’ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde Beşiktaş-Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşacak.

Lider Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacak.

15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

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