Futbol dünyası Ahmet Çalık için yasta…

Ahmit Çalık’ın yaşamını yitirmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Kulüpler ve spor camiasından bir çok kişi Ahmet Çalık için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Hatayspor: Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ahmet Çalık’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Rıza Çalımbay: Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dilerim.

Antalyaspor: İH. Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, İH. Konyaspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.

GALATASARAY: Eski futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

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Arda Turan: Ah benim aslan kardeşim

BEŞİKTAŞ: Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

Aytemiz Alanyaspor: İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan Ahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

Giresunspor: Bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İ.H. Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve İ.H. Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

KONYASPOR: Konyaspor’umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık’ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

TFF: A Milli Takımımızda da forma giyen, İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8’i A Milli Takımda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formayı giyen ve EURO 2016 kadromuzda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray’dan 2020-2021 sezonu başında Konyaspor’a transfer olmuştu. Merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

FATİH KARAGÜMRÜK: Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor’a ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR: İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

Okay Yokuşlu: Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı. Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktümüz anılar hep aklımda olacak. Kalbimizdesin…

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı: Kederli ailesine en derin taziyelerimi sunarım.

Merih Demiral: Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum.. Şahsen tanışamasak da hakkında hep güzel şeyler duydum. Ne kadar iyi insan olduğunu bilmeyen yoktur. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.

FENERBAHÇE: Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi ve Konyaspor camiası olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

KAYSERİSPOR: İttifak Holding Konyaspor futbolcularından Ahmet Çalık’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere Konyaspor ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

YENİ MALATYASPOR: Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz.

ADANA DEMİRSPOR: Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı dileriz.

GÖZTEPE: Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve İH Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

Canım kardeşim güzel kardeşim. Dün akşam telefonda konuştuk. Nasıl oldu inanamıyorum. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Seni çok seviyorum Ahmet’im. Bende yerin çok ayrı. O güzel kalbini hiç unutmayacağım.

Çaykur Rizespor: Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz.