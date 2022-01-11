SpongeBob Square Markets (SPONGS) coin yüzde 2,400 yükseldi

Bugün en büyük kazancı sağlayan kriptoları izlerken, SpongeBob Square Markets (SPONGS) coin, 24 saat içinde %2,414,17 artışla büyük bir kazanan olarak öne çıkıyor. Bu yazının yazıldığı sırada bu dijital varlığın bulunduğu yer burasıydı ve çok daha yükseğe çıkabilirdi. SpongeBob Square Markets (SPONGS) coin geleceği nedir? SpongeBob Square Markets (SPONGS) coin alınır mı?

SPONGS coin, şu anda sadece 0,000000006008$’da bulunuyor, ancak çok hızlı bir şekilde değişme potansiyeline sahip. Bu kripto uçurumdan düşse bile, devasa kazanımlarından aşağı inmesi biraz zaman alacak. Birdenbire kazanmayı bırakması muhtemel değil, bunun yerine satın alma çılgınlığı yatışırken önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen önemli ölçüde yavaşlayacak.

SPONGS coin geleceği

Aniden ve beklenmedik bir şekilde alevlenen bunun gibi daha yeni kriptolarda olma eğiliminde olan şey budur. Bunu GamingShiba (GAMINGSHIBA), MetaPets (METAPETS) ve daha fazlasında gördük, hızlı ve muhteşem bir şekilde yükseldiler ve kısa bir süre sonra dik bir düşüş başlattılar.

Kısa bir süre içinde inanılmaz yükseklere ulaştıktan sonra, MetaPets geçen hafta istikrarlı ve dik bir şekilde düşüyor. GamingShiba aniden ve dramatik bir şekilde yükseldi ve hemen ardından keskin bir şekilde düştü. O zamandan beri düşüşte.

Bu düşük seviyeli kriptolar bu şekilde parladığında çok dikkat çekiyorlar. Onları satın alanlar, oran çok yüksekken hızlı bir şekilde satabilirler. Kriptoyu ilk kez satın alanlar, biraz ün kazandıktan sonra, kripto beklenmedik bir şekilde düşmeye başlarsa, kâr etmeye başlar başlamaz satış yapabilir.

Daha az öne çıkan kriptoların tarihine ve kısa bir süre içinde popülerlik ve daha yüksek oranlarda şaşırtıcı bir artıştan nasıl keyif aldıklarına baktığımızda, eğilimin genellikle hızlı bir şekilde alevlenmeleri olduğunu görüyoruz. Dogecoin (DOGE) gibi bir şey bunun istisnası olabilir, ancak bunlar çoğu zaman büyük kazançlarını hızla kaybetme eğilimindedir.

SpongeBob Square Markets’tan da bunu bekliyoruz. Bu tür büyük fiyat artışlarını çok uzun süre görmeye devam etmek pek olası değil. Muhtemelen çabucak alevlenecek, bu nedenle zaten yatırım yapanlar yakında satmak isteyebilir. Bu kriptoya yatırım yapmak isteyen herkes, fırsat penceresi kapanmadan önce uzun süre beklemek istemeyebilir veya bekleyip önce ne yapacağını görmek isteyebilir.

SPONGS Coin Nedir?

Bu kripto, onu spekülatif merkezi olmayan para biriminin ötesine taşıma fikriyle oluşturuldu. SPONGS’un her işlemi %10 komisyonla gelir. Bunların bir kısmı token sahiplerine geri dönerken, diğerleri bir PancakeSwap likidite havuzuna konur. Bu, kripto için bir değer duygusu yaratmaya ve onu yalnızca spekülatif olan diğer dijital varlıklardan öne çıkarmaya yardımcı olur.

SPONGS bu hafta Pazartesi günü piyasaya sürüldü ve kripto para birimi endüstrisinde dalgalar yaratıyor, ancak ne tür bir ömre sahip olacağı henüz belli değil.