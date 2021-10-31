Sparta Rotterdam Feyenoord maçı canlı izle Bilyoner Hollanda Eredivisie’in 11. Haftasında, günün ilk mücadelesinde Sparta Rotterdam evinde, Feyenoord’u konuk edecek. Het Kasteel Stadion’da oynanacak müsabaka 14.15’te başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Sparta Rotterdam Düşme Hattında

Ligde son olarak RKC Waalwijk deplasmanına konuk olan Sparta Rotterdam müsabakadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmada son derece etkisiz bir oyun ortaya koyan Henk Fraser’in öğrencileri, son dakikalarda yedikleri gol ile de sahadan puansız ayrıldılar. Daha sonra hafta içinde Hollanda Kupasında GVVV’yi deplasmanda 2-0 yendiler ve biraz olsun moral depoladılar. Şimdi lige döndüler ve Feyenoord karşısında 6 maçlık galibiyet özlemlerine son vermeye çalışacaklar. İşlerinin çok da kolay olacağını sanmıyorum. Müsabaka öncesinde takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Feyenoord Deplasmanda Güldü

Feyenoord, ligde son mücadelesinde Cambuur deplasmanına konuk oldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı bildi. Arne Slot’un öğrencileri sahada üstün oldukları müsabakayı kazanmayı başardılar ve 3 puanın sahibi oldular. Aldıkları bu galibiyet ile 1 maçları eksik 19 puana yükseldiler ve ligde 4. sırada kendilerine yer buldular. Bu hafta Sparta Rotterdam karşısında da kazanarak istikrar yakalamaya çalışacaklar. Bu sezon dış saha performanslarına baktığımızda; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Mark Diemers’in sakatlığı bulunuyor.

Bahis Tahmini

Feyenoord’un bu sezon ligde oynadığı 9 mücadelenin 8’inde 2.5 gol barajı aşıldı. Ben yine bu barajın üstünde olan bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum.