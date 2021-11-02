Sörloth Bekleneni Veremiyor

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, olaylı bir şekilde Trabzonspor’dan ayrılmıştı. Kendisini bırakmak istemeyen Trabzonspor’dan kaçarcasına ayrılan ve Bundesliga ekiplerinden Leipzig’e transfer olan Norveçli golcü, burada beklenen performansı gösteremedi. Ardından İspanya’nın Real Sociedad takımına transfer olan Sörloth sadece 1 gol kaydedebildi.

Alexander Sörloth Trabzonspor’dan sonra dikiş tutturamadı.

Kariyerinin en başarılı dönemini bordo mavili takımda geçiren Norveçli oyuncu, Türkiye günlerini mumla arıyor.

26 yaşındaki santrfor, 2 sezon önce Karadeniz ekibindeki başarısıyla Süper Lig’in en değerli oyuncusu olmuştu.

Bordo mavili takımda 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran Sörloth, sezon sonunda 24 golle krallık tacını taktı.

Bonservisi Crystal Palace’de bulunan Norveçli oyuncu, lig biter bitmez 20 milyon avro karşılığında Leipzig’nin yolunu tuttu.

Alman ekibi, büyük umutlarla transfer ettiği Norveçli golcüden bir türlü istediği verimi alamadı.

Kuzeyli santrfor, 37 maçta 6 golle beklentilerin uzağında kaldı.

Leipzig, 15 maçta 11’de sahaya çıkan Sörloth’u sezon sonunda Real Sociedad’a kiraladı.

Norveçli futbolcu, yeni takımında da bekleneni henüz veremedi.

10 maçta 1 gol atan Sörloth, sadece dört karşılaşmada on birde şans buldu.

Son iki sezon yaşadıkları Alexander Sörloth’un piyasa değerini de etkiledi.

Norveçli futbolcunun piyasa değeri 4 milyon avro düşüşle 16 milyon avroya geriledi.