“Sonradan giren oyunculardan verim alamıyoruz”

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, “Oyuna müdahalelerde biraz problemler yaşıyoruz. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Çünkü kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz.” dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kırmızı kartın ardından 60 dakika boyunca bir kişi eksik oynadıklarını anımsattı.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini, genel itibarıyla iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Keleş, “Baya toparlanmış Kasımpaşa. Bizim de 3 gün sonra bir maçımız var. Şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz biraz bizi etkiledi. Ama dediğim gibi çok istediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz.” ifadesini kullandı.

Takıma takviyeler yapacaklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:

“Milli takımda olan, sakat olan oyuncularımız var. Biraz problemler yaşadık. Oyuna müdahalelerde biraz problemler yaşıyoruz. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Çünkü kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz. İç sahada baskın bir oyunumuz vardı. İyi başlayamadık maça rakibimiz biraz daha bizden iyi başladı. Ama söylediğim gibi eksik oyuncularımızın orta saha oyuncularımızın olmayışı baya sıkıntıya soktu. Onun da olmayışı oyunumuzu etkiledi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar var ama değerlendiremedik.”

Ümit Şengül: “Yükselen bir form grafiğimiz var”

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise Giresunspor deplasmanından galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şengül, kendilerinin de sıkıntılı süreç yaşadığına dikkati çekerek, “Bizim için kazanmamız gereken bir deplasmandı. Biz de sıkıntılı günler geçiriyoruz puansal anlamda. Ama yükselen bir form grafiğimiz var. Özellikle ikinci yarıya çok güzel bir başlangıcın ardından bu galibiyet takımın motivasyonunu daha üste çıkaracak. İnşallah perşembe günü Galatasaray ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıp onu da kazanmaya çalışacağız. Her maç önemli, her maçtan puanlar almamız gerekiyor. Bunu başaracak kadromuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda farklı bir Kasımpaşa olacağına inandıklarını, her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

“İlk yarı performans anlamında çok fazla bir şey yapamayan oyuncuları da kazanmaya çalışıyoruz. İhtiyaç gördüğümüz mevkilere transfer yapacağız. Ama öncelik ilk devredeki düşük performansını yükseltip kazanmaya çalışıyoruz. Onlar da buna olumlu cevap veriyorlar, her geçen gün üzerine koyuyorlar. İkinci yarı çok farklı bir Kasımpaşa olacağına inanıyoruz tabii ki. Biz maç öncesi de dediğim gibi, bu maça yüzde 100 kazanma parolasıyla çıkmıştık. Biz rakibi iyi analiz ettik, artılarını eksilerini tarttık. Ona göre strateji belirledik. Golü de erken bulunca iş tamamen lehimize döndü.”

Şengül, ikinci golü bulmalarının ardından rahatladıklarına değinerek, “Giresun’da geçen sene emeğimiz var. Bayağı uğraşlar sonucu tekrar lige çıkardık Giresun’u. İnşallah onlar da ligde kalırlar. Ama bizim önceliğimiz tabii ki Kasımpaşa Kulübü. O yüzden biz içeride de dışarıda da tüm maçları kazanmak istiyoruz. Burada her şeyi duygusal anlamda da yaşadık geçen sene, çünkü 44 yıllık bir özlemin sonunda Giresun’un tekrar lige çıkması hepimiz için onur vericiydi. İnşallah bu ligde kalıcı olurlar.” diye konuştu.