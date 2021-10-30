Son Vuruşlarımızı Geliştirirsek Takımdan Memnunum

Trabzonspor deplasmanında ilk golü bulmasına karşın skoru koruyamayan Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Hamza Hamzaoğlu, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Her hafta kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Hamzaoğlu, son vuruşlar haricinde Trabzonspor karşısında oyuncularının performansını beğendiğini dile getirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı haricinde geçen haftalara oranla daha iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “İyi mücadele edip, iyi duruş gösterdik. Takım halinde savunmamız ve zaman zaman hücuma çıkışımız olumluydu. Sadece son vuruşlar ve paslarda etkisiz kaldık. Onun dışında takımımdan memnunum.” açıklamasında bulundu.

Hamzaoğlu, ligde kalacaklarına inandıklarını ifade ederek, “Oyuncularımızın enerjisi, antrenmanlardaki istekli çalışmaları, bizle beraber uyumları oldukça iyi. Yönetimiz, başkanımız rahat çalışmamız için her türlü imkanı sunuyor. En altta olmamıza rağmen kimseden olumsuz bakış görmüyoruz. Bu ortam bizi başarıya taşıyacaktır. Her hafta daha iyi oluyoruz. Devre arasına kadar elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç olursa transfer çözümdür. Tabii ki transferlerle çözüm yoluna gideceğiz. Şimdilik transferlerle ilgili düşüncemiz, konuşmamız yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, Trabzonspor’un penaltı kazandığı pozisyona ilişkin, “Biz de kenardan baktığımızda sanki göğsünden çarpıp çıktı gibi gördük. Devre arası Bolasie elime çarptı diye söyledi. Ben de hakemlerden özür diledim. Bazen böyle yanlış görebiliyoruz. İtirazlarımız oluyor. Onlar da bizi hoş görecekler.” diye konuştu.

Remy’nin tendonlarında ciddi problem olduğunu da dile getiren Hamzaoğlu, bu oyuncuyu fiziksel durumuna göre kullanmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.